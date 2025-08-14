Das Wolfsgehege im Besucherzentrum des Nationalparks Böhmerwald ist eine Besucherattraktion. Doch nun wird befürchtet, dass mehrere Tiere entkommen konnten. Eines wurde nun zurückgebracht.

Srni

Nach einer tagelangen Suchaktion ist eine entlaufene Wölfin im tschechischen Böhmerwald eingefangen worden. Das flüchtige Tier konnte mit einem Narkosegewehr betäubt werden, wie ein Sprecher des Nationalparks Böhmerwald (Sumava) mitteilte. Eine Kontrolle des Chips habe bestätigt, dass es sich um eine Wölfin aus dem Gehege des Besucherzentrums des Nationalparks in Srni handelt. Der Ort liegt rund 20 Kilometer nordöstlich von Zwiesel im niederbayerischen Landkreis Regen.

Weitere Wölfe entkommen?

Das Wolfsgehege gehört zu den Besucherattraktionen des tschechischen Nationalparks. Die nun eingefangene Wölfin war seit dem 8. August wiederholt außerhalb des umzäunten Geheges gesichtet worden. Die Nationalparkverwaltung geht davon aus, dass mindestens ein weiterer Wolf entkommen konnte, möglicherweise auch mehr. Von ursprünglich 13 Wölfen im Gehege konnten demnach zuletzt nur neun bei Zählungen erfasst werden. Doch mit einer Fläche von rund drei Hektar sei das Gelände recht unübersichtlich.

Krisenstab koordiniert Maßnahmen

Ein Krisenstab wurde eingesetzt. Im Umkreis wurden demnach mehrere Fallen und Fotofallen aufgestellt. Der Zaun sollte auf Untergrabungen kontrolliert werden. Im Vergleich zu wildlebenden Wölfen gelten die Tiere aus dem Gehege als weniger scheu vor Menschen. Wer einem Wolf begegnet, sollte laut Nationalpark keineswegs auf ihn zugehen. Hundebesitzern wird zudem empfohlen, ihre Tiere an der Leine zu führen. Über Hinweise auf Sichtungen sei die Nationalparkverwaltung dankbar.

Die Polizei prüft derzeit, ob gegen Gesetze verstoßen wurde. Der Nationalpark Böhmerwald grenzt unmittelbar an den Bayerischen Wald auf deutscher Seite.