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Entlaufene Kuh greift Rollerfahrer in Niederbayern an

Ungewöhnlicher Einsatz in Schöllnach: Eine ausgebüxte Kuh rammt mit ihren Hörnern den Roller eines Seniors.
AZ/dpa |
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Der Besitzer bringt die Kuh schließlich in ihren Stall zurück. (Symbolbild)
Der Besitzer bringt die Kuh schließlich in ihren Stall zurück. (Symbolbild) © Angelika Warmuth/dpa

Eine entlaufene Kuh hat einen Rollerfahrer in Niederbayern angegriffen. Der 74-Jährige habe die Feuerwehr beim Einfangen des Tieres am Montag in Schöllnach (Landkreis Deggendorf) unterstützen wollen, wie die Polizei sagte. Dabei lief die Kuh mit den Hörnern gegen den Roller des Mannes. Schließlich konnten die Einsatzkräfte das Tier einfangen und der Besitzer brachte es zurück in den Stall. 

Der Senior wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Ermittler beziffern den Schaden auf rund 500 Euro. Wie genau der Angriff ablief und ob der Senior zu dem Zeitpunkt noch auf dem Roller saß, war zunächst unklar.

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