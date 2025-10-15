Endgültiges Aus für Lilium: Flugtaxihersteller muss Patente verkaufen
Es ist der endgültige Todesstoß für die Firma aus Gauting: Lilium, der Pionier für Elektro-Flugtaxis, muss seine Patente verkaufen. Im Insolvenzverfahren hat Liliums Insolvenzverwalter Ivo-Meinert Willrodt von der Pluta Rechtsanwalt GmbH die Schutzrechte an das börsennotierte US-Unternehmen Archer Aviation Inc. veräußert – ebenfalls ein Entwickler von elektrischen Senkrechtstart- und Landeflugzeugen.
Kaufpreis für Liliums Patente im zweistelligen Millionenbereich
Wie Pluta mitteilt, hätten die Gläubigerausschüsse zuvor einstimmig entschieden, das Angebot des US-Investors anzunehmen. Der Kaufpreis liegt demnach im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionenbereich.
Ein entsprechender Vertrag werde derzeit aufgesetzt. Willrodt sagt dazu: "Nach langen Verhandlungen in einem komplexen Transaktionsprozess hat sich Archer im Bieterwettbewerb durchgesetzt."
Zu Liliums Patentportfolio zählen Innovationen in den Bereichen Hochvolt-Systeme, Batteriemanagementsysteme, Flugzeugkonstruktion, Flugsteuerungssysteme, elektrische Antriebssysteme, Propellertechnik und Mantelpropeller-Technologie für Flugtaxis. Die restlichen Vermögenswerte werden in den kommenden Monaten verkauft.
- Themen:
- Bayern
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen