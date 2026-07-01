Ende des Tankrabatts – wie teuer wird es nun an der Zapfsäule?

Um Mitternacht endete der bundesweite Tankrabatt von rund 16,7 Cent pro Liter. Wie teuer wird es nun für den Verbraucher an derZapfsäule.

Am 30. Juni um 23.59 Uhr endete in Deutschland der Tankrabatt von rund 16,7 Cent pro Liter. Mit dieser Maßnahme sollte der Verbraucher von den hohen Spritpreisen entlastet werden, die als Folge des Iran-Kriegs entstanden sind.

Seit dem 1. Juli entfällt der Rabatt und die Preise für Benzin und Diesel werden wieder ansteigen. Um 8.00 Uhr war Superbenzin der Sorte E10 um 13,4 Cent teurer als zur gleichen Zeit am Dienstag, wie der ADAC mitteilt. Bei Diesel fiel der Anstieg mit 15,6 Cent sogar noch stärker aus. Ein Liter Super E10 kostete um 8.00 Uhr im bundesweiten Durchschnitt 1,971 Euro. Ein Liter Diesel kostete 1,913 Euro.

Ist dies schon das Ende der Fahnenstange oder wird es an den Zapfsäulen noch teurer? Und was hat der Tankrabatt am Ende dem Verbraucher gebracht?



Ein Livestream von vom Bayerischen Rundfunk