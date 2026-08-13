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Ende der Hitzewelle? Jetzt kommt der Wetterwechsel in Bayern

Noch einmal Temperaturen bis zu 37 Grad: In Bayern zeigt sich der Sommer in den kommenden Tagen von seiner heißen Seite. Am Wochenende kippt es – und es kommt der von vielen ersehnte Regen.
AZ/dpa |
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Es bleibt bis Samstag heiß, dann soll Regen kommen.
Es bleibt bis Samstag heiß, dann soll Regen kommen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In Bayern stehen noch einmal hochsommerlich heiße Tage bevor. Am Donnerstag und Freitag scheint vielerorts kräftig die Sonne, am Samstag wird es zunächst noch einmal bis zu 37 Grad heiß. Danach zeichnet sich ein deutlicher Wetterumschwung mit Schauern und Gewittern ab. Regen dürfte vielerorts willkommen sein: In den vergangenen Wochen war es deutlich zu trocken.

Aber noch herrscht Hochsommer: Am Donnerstag scheint in ganz Bayern die Sonne, der Himmel bleibt meist wolkenlos. Nur über den Alpen können sich einzelne Quellwolken bilden. Die Temperaturen steigen erneut auf bis zu 32 Grad. In Franken und der Oberpfalz wird es teils noch wärmer.

Freitag und Samstag wird es sehr heiß

Auch am Freitag und Samstag wird es richtig heiß, mit Temperaturen von 30 bis 37 Grad. Am Samstag ziehen dann aber von Westen her Wolken auf - Regen rückt näher. Von Sonntag bis Dienstag kühlt es voraussichtlich merklich ab. Und es wird nass: Fast überall im Freistaat wird Regen erwartet. Fraglich ist allerdings, ob die Niederschläge ausreichen, um die niedrigen Pegelstände und ausgetrockneten Böden spürbar zu entlasten.

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