Eltern vergessen 14 Jahre alten Sohn auf Autobahn-Parkplatz

Ein Autofahrer macht nachts an einem Parkplatz an der A3 Pause, als er von einem Jugendlichen um Hilfe gebeten wird. Dessen Eltern sind da schon auf dem Weg in Richtung England.

Lupburg

Ihren 14 Jahre alten Sohn haben Eltern auf der Rückfahrt aus dem Urlaub nachts auf einem Parkplatz an der Autobahn 3 vergessen. Die in England lebende Familie habe bei Lupburg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz kurz Pause gemacht, als der Sohn von den Eltern unbemerkt den Wagen verließ, teilte die Polizei mit. Die Eltern seien weitergefahren, ohne zu merken, dass der 14-Jährige nicht mehr an Bord war.

Weil sein Handy im Wagen mit den Eltern in Richtung England unterwegs war, wandte sich der Jugendliche demnach hilfesuchend an einen Autofahrer auf dem Parkplatz. Der wiederum rief die Polizei. Die Beamten nahmen den 14-Jährigen mit zur Dienststelle und versuchten, seine Eltern anzurufen - was laut Polizei erst nach mehreren Versuchen gelang. Inzwischen hatten die beiden das Fehlen ihres Sohnes bemerkt und waren auf dem Rückweg zum Parkplatz.

Zweieinhalb Stunden bis zum Happy End

Insgesamt vergingen zwischen dem Anruf des Autofahrers und dem Zusammentreffen der Familie bei der Polizei laut einer Sprecherin gut zweieinhalb Stunden. Warum der 14-Jährige den Wagen bei der nächtlichen Pause verlassen hatte, konnte die Polizeisprecherin nicht sagen.

Es war nicht der erste Vorfall dieser Art im Sommer in Bayern. So hatte Anfang August eine Familie aus Baden-Württemberg auf der Fahrt in den Österreich-Urlaub einen ihrer beiden Söhne an einer Tankstelle an der A8 vergessen. Ende Juli hatte eine 51-Jährige ihren 14 Jahre alten Sohn auf dem Weg nach Thüringen mitten in der Nacht auf einem Parkplatz an der A3 bei Nürnberg zurückgelassen.