Eltern in Bayern in Alarmbereitschaft: Immer wieder Schrauben auf Spielplätzen gelockert

Immer wieder kommt es in den vergangenen Wochen zu Fällen gelockerter Schrauben auf verschiedenen Spielplätzen in Weilheim. Zufall oder steckt eine üble Masche dahinter?

In den vergangenen Wochen wurden in Weilheim wiederholt auf Spielplätzen an Schaukeln die Schrauben gelockert. (Symbolbild).

Ist in Weilheim ein unbekannter Kinderhasser unterwegs, der auf verschiedenen Spielplätzen der Stadt sein fieses Unwesen treibt?

Wie die Polizei mitteilte, konnten Mitarbeiter der Stadtwerke Weilheim in den letzten Wochen, bei ihren wöchentlichen Kontrollen, wiederholt gelockerte Schrauben an Spielgeräten feststellen. Betroffen waren dabei die Schaukeln auf den Spielplätzen an der Kanalstraße, am Rosengarten (Augsburger Straße) und am Hardtfeld (Hans-Korntheuer-Straße).

Weilheim: Immer wieder gelockerte Schrauben an Spielplatz-Schaukeln

Nachdem die Gefahrenquelle ausgemacht werden konnte, wurden diese unverzüglich durch die Stadtwerke-Mitarbeiter behoben.

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder vielleicht noch machen werden, sich bei der Polizei Weilheim unter 0881 – 6400 zu melden.