Elfjähriger stirbt drei Tage nach Unfall im Krankenhaus

Ein Kind wird auf einem Geh- und Radweg neben einer Bundesstraße von einem Auto erfasst. Tagelang kämpfen die Ärzte um den Jungen. Nun gibt es traurige Gewissheit.

Plattling

Ein elfjähriger Junge ist drei Tage, nachdem er von einem Auto in Plattling (Landkreis Deggendorf) erfasst wurde, gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Bub am Dienstag mit seinem Fahrrad auf einem Geh- und Radweg neben einer Bundesstraße unterwegs. Etwa zeitgleich sei ein 19-jähriger Autofahrer von der Straße nach links abgekommen. Das Fahrzeug habe den Jungen daraufhin frontal erfasst.

Ein Rettungshubschrauber flog den lebensgefährlich verletzten Jungen in ein Krankenhaus. Trotz intensiver Behandlung sei er dort am Freitag gestorben, hieß es. Wieso der junge Autofahrer in der Kurve von der Straße abkam, war bislang ungeklärt. Um den genauen Hergang zu ermitteln, wurde ein Gutachter hinzugezogen.