Elektroauto brennt an der Ladesäule - 400.000 Euro Schaden

Ein E-Auto an der Ladesäule fängt Feuer. Die Flammen greifen auf weitere Autos über – der Schaden ist hoch.
Die Feuerwehr kann ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern. (Symbolbild)
Die Feuerwehr kann ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa
Forchheim

In Oberfranken ist ein Elektroauto an der Ladesäule in Brand geraten und hat einen Schaden von rund 400.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Flammen am Morgen auf fünf weitere, teils hochwertige Autos über und beschädigten diese schwer. Ein Anwohner erlitt zudem leichte Atemwegsbeschwerden, hieß es weiter. 

Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses konnten den Angaben zufolge durch Polizeibeamte evakuiert werden. Die alarmierte Feuerwehr verhinderte demnach ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

