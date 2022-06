Einzigartiges Entertainment in den Bayerischen Spielbanken

Erleben Sie gehobene Gastronomie, feinste Unterhaltung und den gewissen Nervenkitzel in den Spielbanken in Bad Wiessee und Garmisch-Partenkirchen!

07. Juni 2022 - 12:32 Uhr

Ex "Käfer"-Geschäftsführer setzt in Bad Wiesee auf italienische Speisen und internationale Klassiker

Restaurant in der Spielbank Bad Wiessee

Entdecken Sie . Hier schwingt Pächter Maximilian Hartberger das Gastro-Zepter. Der frühere "Käfer"-Geschäftsführer setzt auf die verführerische Mischung aus italienischen Speisen und internationalen Klassikern. Die Pizzen der Spielbank Bad Wiessee genießen den Ruf, legendär genussreich zu sein. Ein absoluter Bestseller auf der Speisekarte: die "Pizza Jackpot" mit Büffelmozzarella, Parmaschinken und Rucola. Möge dieser Name Programm sein bei Ihrem Spiel-Vergnügen! Auch die Steaks und Salate sind echte Highlights für Genießer.

Die Weinkarte in der Spielbank Garmisch-Partenkirchen begeistert mit ihrer Vielfalt

Restaurant in der Spielbank Garmisch-Partenkirchen

Bayerisch, gemütlich, modern! Das steht für Regionalität und Nachhaltigkeit. Viele Alpenhof-Fans lieben die Garmischer Institution für ihre feinen Lammgerichte. Nur die weit über die Region hinaus geschätzten Altenauer Berglämmer werden in der Küche des Alpenhofs zubereitet – Biofleisch vom Feinsten. Der Alpenhof bezieht sein Fleisch ausschließlich von Metzgern aus Bayern, auch der Fisch stammt aus der Region. Die Weinkarte der traditionsreichen Gastronomie in der Spielbank Garmisch-Partenkirchen begeistert mit ihrer Vielfalt an deutschen und europäischen Weinen. Auf Tropfen aus Übersee verzichtet die Küchencrew von Alpenhof-Inhaber Robert Leipold ganz bewusst.

Raffiniert zubereitete klassische Cocktails und bestes Bier

Bar in Bad Wiessee

An den Bars in den Spielsälen erwarten Sie unter anderem raffiniert zubereitete klassische Cocktails und bestes Bier aus dem Herzoglich Bayerischen Brauhaus Tegernsee. Diese besondere Kombination aus macht die Gastronomie in Bad Wiessee so einzigartig. Erleben Sie erholsame Stunden und stärken Sie sich für die nächsten aufregenden Glücksspiel-Runden!

Mit einem Glas Champagner auf den Gewinn anstoßen

Bar in Garmisch-Partenkirchen

Im oberen Teil des Restaurants können Sie das Geschehen beim Großen Spiel verfolgen, während Sie die kulinarischen Spezialitäten des Alpenhofs genießen. Oder an der Bar mit einem Glas Champagner auf Ihren Gewinn anstoßen.

Comedy, Kabarett, Shows und Musik vom Feinsten

Bühne / Event in Bad Wiessee

Die bietet Ihnen immer wieder fantastische Entertainment-Erlebnisse. Bei uns sind Sie hautnah dran an den Künstlern. Auf großzügigen 250 Quadratmetern präsentiert sich die Winner's Lounge modern und stylisch: Der Ausblick aus dem Panoramafenster ist faszinierend. Der rote Teppich, moderne Lichtanlagen und Spotlights sorgen für Glamour. Die Wand hinter der Bar magnetisiert mit ihrem kühlen Magenta-Licht, die gelbleuchtenden Bartische sind geformt wie Cocktailgläser. Auch für private Feiern oder Business-Events können Sie den Eventraum der Spielbank buchen. Das Interieur und der Wandschmuck können nach Absprache auf Ihre Wünsche angepasst werden.

Spielbank Garmisch-Patenkirchen bietet abwechslungsreiches Bühnenprogramm

Bühne / Event in Garmisch-Partenkirchen

Klein aber fein: bietet mit seinem abwechslungsreichen Bühnenprogramm Platz für 96 Gäste. Sofort ins Auge fällt der herrlich altmodische rote Samtvorhang auf der Bühne. Die klassisch-modern gestaltete Location schmücken ein roter Teppich, fünf Säulen und eine topmoderne Lichtanlage, welche jedem Event die goldrichtige Atmosphäre verleiht. Bilder von Entertainern, die hier einst zu Gast waren, schmücken die Wände des 100 Quadratmeter großen und klimatisierten Eventraums. Je nach Event wird individuell bestuhlt. Auch für private Feiern oder Business-Events können Sie den Eventraum der Spielbank buchen. Das Interieur und der Wandschmuck können nach Absprache auf Ihre Wünsche angepasst werden.