Eine der schlechtesten Hopfenernten seit Jahrzehnten: Was das fürs Bier bedeutet

Das größte Hopfen-Anbaugebiet der Welt liegt in Bayern – und für die Landwirte war das Jahr 2026 nicht rosig. Die Hopfenpflanzer und Brauer ziehen Bilanz – wie es um die Bier-Versorgung steht.

"Hopfen und Malz, Gott erhalt's": Diesen Spruch kennt wohl jeder Bier-Liebhaber. Doch um die Hopfenernte 2026 steht es nicht gut. "Enttäuschend" sei sie gewesen, so fasst es Adi Schapfl vom Verband Deutscher Hopfenpflanzer zusammen.

Der Verband und der Deutsche Hopfenwirtschaftsverband zusammen mit Brauern aus Bayern zogen am Mittwoch auf der Fachmesse BrauBeviale in Nürnberg Bilanz. Walter König vom Bayerischen Brauerbund stellte dabei klar: "Wir blicken auf eine der schlechtesten Hopfenernten der vergangenen Jahrzehnte zurück."

Ein großes Problem: die extreme Hitze im Sommer. "Unsere Hopfen haben stark gelitten, der Hitze- und Trockenstress setzte ihnen stark zu", führte Schapfl aus.

Hopfen-Riese Hallertau: 46 Hitzetage

Er griff Deutschlands mit Abstand größtes Anbaugebiet heraus: "In der Hallertau zum Beispiel hatten wir mit 46 Hitzetagen von Mai bis August etwa dreimal so viele wie in früheren Jahren."

So schauen Hopfendolden aus. © Sven Hoppe/dpa

Zudem fehlte der Niederschlag: "Mit zusammen nur etwa 250 Litern Regen je Quadratmeter standen den Hopfen nur gut die Hälfte der üblichen Niederschlagsmengen zur Verfügung." Beides zusammen habe die Ernte geschwächt.

Die Anbaufläche für Hopfen wird weniger

Zur Entwicklung hinzu kommt, dass die Hopfenfläche in Deutschland weiter zurückgegangen ist. Im Vergleich zu 2025 um rund sechs Prozent, teilt der Verband mit. "Obwohl die Flächenreduzierung in überversorgten Hopfenmärkten ein notwendiger Schritt und letztendlich der einzige wirksame Weg zu einem ausgeglichenen Markt ist, empfinden wir weniger Hopfenfläche in Deutschland als Verlust und wir bedauern jeden einzelnen der 62 Hopfenbaubetriebe, die sich im letzten Jahr von der Hopfenproduktion verabschiedet haben."

So dick fällt das Minus aus

Endgültige Erntezahlen für 2026 liegen erst in wenigen Tagen vor. Die Prognose für die Hallertau: Dort werden es wohl rund 29.700 Tonnen Hopfen sein. Das sind 20 Prozent weniger als 2025, in Zahlen: minus 7550 Tonnen.

Mehrere Maßkrüge mit Bier stehen für Volksfestgäste bereit. © imago/Ardan Fuessmann

Zusammengenommen wird in den fünf deutschen Anbaugebieten (Hallertau, Tettnang, Elbe-Saale, Spalt und Bitburg) eine Ernte von 34.382 Tonnen erwartet, ein Rückgang um 8759 Tonnen im Vergleich zum Vorjahr. Das bedeutet mehr als 20 Prozent weniger, 15 Prozent der Einbußen seien durch das Wetter entstanden.

Aber der Verband hat noch eine Sorge: "Tatsächlich fehlen nicht nur die geernteten Tonnen Hopfen, sondern auch noch ein Teil der Alphasäuren im Hopfen. Mit sehr schlechten Alphagehalten in allen großen Hopfensorten hat auch der Brauwert der Hopfen 2026 gelitten." Was bedeutet das? "Die Folge ist, dass die Hopfenpflanzer weniger Alphasäure an die Käuferfirmen liefern konnten und entsprechend nur geringere Verkaufserlöse erzielen konnten." Sie schätzen die Summe auf 70 bis 80 Millionen Euro weniger, "ein Viertel der Einnahmen". Die Kosten für die Produktion dagegen stiegen.

Private Brauer: "Ein Warnsignal, aber kein Grund zur Sorge"

Schapfl teilt mit: "Wenn von der Brauwirtschaft eine spürbare Anhebung der Hopfenpreise nicht mitgetragen wird, werden wir in kurzer Zeit eine Vielzahl weiterer Betriebe verlieren und den deutschen Hopfenanbau weiter schwächen."

Von links: Benedikt Meier-Bausewein (Private Brauereien Bayern), Walter König (Geschäftsführer Bayerischer Brauerbund), Stephan Schinagl (Deutscher Hopfenwirtschaftsverband) und Adi Schapfl (Präsident Verband Deutscher Hopfenpflanzer) sowie Korbinian Meier (Geschäftsführer Deutscher Hopfenwirtschaftsverband). © Pokorny Design

Stephan Schinagl, Vorsitzender des Deutschen Hopfenwirtschaftsverbands, sagte bezogen auf klimabedingte Ausfälle: "Ein wichtiger Schlüssel hierfür sind neue Sorten. Die Ernteergebnisse zeigen, dass neue, klimaresilientere Sorten stabilere Erträge und Alphasäuregehalte erreichen können."

Auf widerstandsfähigere Sorten setzen

Was bedeutet das fürs Bier? Benedikt Meier-Bausewein als Vertreter der Privaten Brauereien Bayerns sagte laut Mitteilung: "Die deutlich geringere Hopfenernte 2026 ist für die Brauereien ein Warnsignal, aber kein Grund zur Sorge. Dank langfristiger Lieferverträge und vorhandener Bestände ist die Versorgung mit Hopfen aktuell gesichert." Aber: "Der Klimawandel ist mittlerweile im Sudhaus angekommen."

Auch Walter König vom Bayerischen Brauerbund sagte: "Was wir noch vor nicht allzu langer Zeit als Überversorgung des Marktes diskutiert haben, erweist sich heute als wertvolle Reserve, mit der wir die Folgen dieser ausgesprochen schlechten Ernte abfedern können."

Aber: "Was uns nachdenklich stimmen muss, ist die Tatsache, dass solche außergewöhnlichen Jahre offenbar immer häufiger auftreten." Sein Appell: "Wir haben deshalb jetzt die Möglichkeit, bei der Wiederbepflanzung gerodeter Flächen gezielt auf neue, widerstandsfähigere Hopfensorten zu setzen."