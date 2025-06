Einbrüche in Schulen und Kita im Raum Nürnberg

Unbekannte haben sich Zugang zu mehreren Schulen um Nürnberg verschafft und großen Schaden angerichtet. Auch Geld stahlen sie. Gibt es einen Zusammenhang mit anderen Einbrüchen?

Burgthann/Schwarzenbruck

Bei Einbrüchen in mehrere Schulen und eine Kita im Landkreis Nürnberger Land ist laut Polizei zum Teil erheblicher Schaden entstanden. Unbekannte seien in der Nacht auf Freitag in eine Grundschule in Schwarzenbruck und zwei Grundschulen sowie eine Kita in Burgthann eingebrochen, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Beute machten der oder die Täter dabei demnach kaum oder nur in sehr geringem Umfang. Lediglich aus einer Schule in einem Ortsteil von Burgthann stahlen sie mehrere Hundert Euro aus einem Tresor. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Einbruchserie an Schulen in Nordbayern

Erst Anfang Juni hatte die Polizei nach einer Einbruchserie in mehr als einem Dutzend Schulen in Nordbayern drei Verdächtige festgenommen. Die mutmaßliche Bande soll den Ermittlungen zufolge seit April in mehrere Schulen in Unter-, Mittel- und Oberfranken eingebrochen sein.

Der geschätzte Schaden beträgt nach Polizeiangaben mehrere Tausend Euro. Der durch die Einbrüche angerichtete Sachschaden sei dabei höher als der Wert der geklauten Gegenstände, hieß es. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang mit den aktuellen Einbrüchen.