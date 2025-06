Einbrüche in Schulen - Polizei nimmt Verdächtige fest

Bisher Unbekannte brechen in mehrere Schulen in Nordbayern ein. Die Polizei schnappt drei Verdächtige. Wie viele Einbrüche gehen auf ihr Konto?

Die Polizei ermittelt in einer Einbruchsserie. (Symbolbild)

Nürnberg

Nach einer Einbruchserie in mehr als einem Dutzend Schulen in Nordbayern hat die Polizei drei Verdächtige festgenommen. Zwei 21-jährige Männer seien nach Durchsuchungen im Raum Erlangen vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Ein 23-jähriger weiterer Verdächtiger sitze schon seit Anfang Mai in Untersuchungshaft. Er sei im Mai bei einem Einbruch in eine Schule in Baden-Württemberg auf frischer Tat ertappt worden.

Mehrere Tausend Euro Schaden

Die mutmaßliche Bande sei seit April in mehrere Schulen in Unter-, Mittel- und Oberfranken eingebrochen. Der geschätzte Schaden beträgt nach Polizeiangaben mehrere Tausend Euro. Der durch die Einbrüche angerichtete Sachschaden sei dabei höher als der Wert der geklauten Gegenstände.

Die Polizei ermittelt noch, für wie viele Einbrüche die Bande insgesamt verantwortlich ist und wie hoch der Schaden genau ist.

Die beiden 21-Jährigen schätzt die Polizei als Mittäter ein. Sie kämen daher nicht in Untersuchungshaft.