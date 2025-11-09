AZ-Plus

Kurios: Einbrecher legt sich in Supermarkt schlafen

Mitten in der Nacht löst die Alarmanlage eines Supermarkts in München aus. Es gibt einen Einbruch. Der mutmaßliche Täter ist nicht weit weg – und muss geweckt werden.
az/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Einsatzkräfte rückten zu dem Supermarkt aus und durchsuchten ihn. (Symbolbild)
Die Einsatzkräfte rückten zu dem Supermarkt aus und durchsuchten ihn. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa
München

Einen schlafenden Einbrecher hat die Polizei in einem Münchner Supermarkt gefunden und festgenommen. Der 38-Jährige habe in der Nacht zum Samstag die Glasschiebetüre mit einem Pflasterstein eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe er sich "großzügig am Warensortiment" bedient: Alkoholflaschen und Süßwaren wurden geöffnet und verzehrt. Danach habe sich der Mann dann im Verkaufsraum schlafen gelegt.

Währenddessen wurde die Polizei durch die Alarmanlage alarmiert, wie es hieß. Lange dauerte es nicht, bis ein Beamter und sein Hund den schlafenden Verdächtigen fanden. Der 38-Jährige wurde wegen des Einbruchs angezeigt. Ein Ermittlungsrichter sollte entscheiden, ob er in Untersuchungshaft muss.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.