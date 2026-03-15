Ein Toter, vier Verletzte: Auto kommt in Oberbayern von der Fahrbahn ab und kracht gegen Baum

Ein Auto fährt in Oberbayern gegen einen Baum. Ein 19-Jähriger stirbt. Mehrere Insassen werden schwer verletzt.

Ein 19-Jähriger ist in Oberbayern nach einem Verkehrsunfall gestorben, bei dem ein Auto gegen einen Baum geprallt ist. In dem Wagen saßen vier weitere junge Menschen, die schwer verletzt wurden, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam der 18-jährige Fahrer mit dem Wagen bei Raisting im Landkreis Weilheim-Schongau in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr demnach ins Bankett und prallte frontal gegen den Baum.

Der Fahrer und die vier weiteren Insassen - ein 16-Jähriger, eine 16-Jährige, eine 17-Jährige und der 19-Jährige - wurden laut Polizei schwer verletzt. Sie seien teils mit dem Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Der 19-Jährige sei reanimiert worden und erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen, hieß es. Die Polizei ermittelt nun zusammen mit einem Gutachter den genauen Unfallhergang.