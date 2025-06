Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei Würzburg gerät ein Autofahrer plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Zwei weitere Menschen sind schwer verletzt.

Der 28-Jährige konnte nicht mehr gerettet werden. Er starb noch am Unfallort. (Symbolbild)

Geroldshausen

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Geroldshausen (Landkreis Würzburg) ist ein Fahrer tödlich verunglückt. Das Fahrzeug des 28-Jährigen war am Donnerstagabend aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort rammte es frontal ein weiteres Auto, in dem zwei Menschen schwer verletzt wurden.

Der 28-jährige Autofahrer war von Kleinrinderfeld kommend Richtung Geroldshausen unterwegs gewesen. Er starb noch am Unfallort. Die 21-jährige Fahrerin und der 26-jährige Beifahrer des zweiten beteiligten Fahrzeugs wurden mit Rettungshubschaubern in ein Krankenhaus gebracht.