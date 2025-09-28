AZ-Plus
  • Ein Toter und fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Bayern

Ein Toter und fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Bayern

Tragödie bei Hilpoltstein: Ein Auto gerät in den Gegenverkehr, ein Fahrer stirbt noch am Unfallort. Unter den Verletzten sind Kinder. Was die Polizei bisher zum Unfallhergang sagt.
AZ/dpa |
Ein Teil der Verletzten wurde in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild)
Ein Teil der Verletzten wurde in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa
Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge ist ein Autofahrer bei Hilpoltstein (Landkreis Roth) gestorben. Fünf weitere Menschen, darunter eine Familie mit zwei Kindern, seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Demnach war eine 33-Jährige aus bislang unklaren Gründen mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß ihr Auto mit dem eines entgegenkommenden 56-Jährigen zusammen.

Der Mann habe so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch vor Ort gestorben ist. Seine 57-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Die Fahrerin des anderen Autos sowie ihr 43 Jahre alter Mann und ihre beiden Kinder erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Zu den Ermittlungen wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen.

1 Kommentar
  • Alexxx vor 3 Stunden / Bewertung:

    Entsetzlich! :-(

