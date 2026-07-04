Vor einem Jahr nahm die Unesco vier Schlösser von König Ludwig II. - darunter Schloss Neuschwanstein - als Weltkulturerbe auf und stellte zugleich einige Forderungen. Was sich seither getan hat.

Schwangau/München

Schwangau/München - Vor rund einem Jahr hat die Unesco Schloss Neuschwanstein, Schloss Linderhof, das neue Schloss Herrenchiemsee sowie das Königshaus am Schachen zum Weltkulturerbe ernannt. Zugleich stellte die UN-Kulturorganisation einige Forderungen auf, um die Auswirkungen des kritisch betrachteten Massentourismus abzumildern.

Wie das für die Schlösserverwaltung zuständige bayerische Finanzministerium nun mitteilt, sind diese Forderungen mittlerweile erfüllt. Das wesentliche Element, die empfohlenen Lenkungsgruppen vor Ort, hätten "ihre Arbeit bereits aufgenommen". Vertreter der Kommunen, Touristiker und die Experten der Schlösserverwaltung würden regelmäßig zu den Themen touristische Entwicklung sowie Schutz der Kulturdenkmäler zusammenarbeiten und von einem Gutachter der Unesco-Beraterorganisation Icomos begleitet.

Gedeckelte Besucherzahlen im Märchenschloss

"Die Besucherlenkung wurde bereits lange vor der Welterbe-Einschreibung durch Online-Ticketing und feste Zeitfenster kontinuierlich weiterentwickelt und hat sich bewährt", sagte eine Ministeriumssprecherin zu einer weiteren Forderung der Unesco.

Früher konnte Neuschwanstein jährlich teils mehr als 1,4 Millionen Menschen anlocken, doch während der im vergangenen Jahr abgeschlossenen Sanierungsarbeiten wurden die Besucherzahlen gedeckelt. Insgesamt rund 43 Millionen Euro hat der Freistaat seit 1994 in die Arbeiten auf Schloss Neuschwanstein investiert, allein 22 Millionen Euro davon in die Restaurierung der Prunkräume.

Seit dem Ende der Arbeiten sind in Neuschwanstein dauerhaft nur noch 45 Besucherinnen und Besucher pro Gruppe erlaubt. Im Jahr 2025 besuchten dadurch nur noch knapp über eine Million Menschen das Schloss. So soll sichergestellt werden, dass das Bauwerk nicht unter einem starken Besucheransturm leidet.

Einheimische eingebunden

Auch die Forderung, die Einheimischen besser einzubinden, sei erfüllt. "Mit besonderem Blick auf die lokale und regionale Bevölkerung wurden etwa zum diesjährigen Unesco-Welterbetag am 7. Juni spezielle Programme und Führungen in Neuschwanstein, Linderhof und Herrenchiemsee angeboten, die regen Zuspruch fanden", teilt das Ministerium mit.

Unter dem Strich fällt die Bilanz nach einem Jahr Weltkulturerbe-Titel durchweg positiv aus. Er bedeute eine Qualitätssteigerung im Umgang mit Schloss Neuschwanstein, habe die internationale Sichtbarkeit des weltbekannten Bauwerks weiter erhöht und stärke die Koordination aller beteiligten Akteure vor Ort.

Zahlreiche Welterbe-Stätten in Bayern

Welche Folgen es hat, den Empfehlungen der Unesco nicht nachzukommen, hat das Dresdner Elbtal 2009 erlebt: Es verlor den Weltkulturerbe-Titel, weil dort eine neue Brücke gebaut wurde.

Am 12. Juli 2025 hatte die Unesco die vier Schlösser des Märchenkönigs als Weltkulturerbe aufgenommen. Neun weitere Welterbe-Stätten sind darüber hinaus in Bayern zu Hause. Darunter sind beispielsweise seit 1993 die Altstadt von Bamberg, seit 2006 die Altstadt von Regensburg und seit 2012 das Markgräfliche Opernhaus Bayreuth.