Ein Jahr nach Unfall: Polizei wirbt mit Plakaten um Hinweise

Seit fast einem Jahr ermittelt die Polizei zu einem tödlichen Unfall mit Fahrerflucht in der Oberpfalz, bisher ohne Erfolg. Nun versucht sie es mit einem anderen Weg.

Riekofen

Ein Jahr nach dem Unfalltod eines 24-Jährigen im Landkreis Regensburg sucht die Polizei mit einer neuen Aktion nach dem fahrerflüchtigen Verursacher. Mit Banner, Plakaten und einem Infostand wollen die Beamten erneut auf den tödlichen Unfall aufmerksam machen.

Bei dem Unfall in der Nacht zum 4. September 2024 war der junge Mann auf einer Straße zwischen Sünching und Riekofen von einem Auto erfasst worden. Er starb. Der Fahrer oder die Fahrerin fuhr nach dem Unfall davon. Seitdem ermittelt die Polizei.

Für die umfangreichen Ermittlungen war eigens eine Ermittlungsgruppe "BAO Unfallflucht" eingerichtet worden. Dabei wurden laut einem Polizeisprecher allein in den ersten drei Monaten fast 2.000 Fahrzeuge untersucht. Zudem wurden Handydaten ausgewertet, Zeugen befragt und Hinweise aus der Bevölkerung geprüft. Eine Plakataktion in der Region brachte keinen durchschlagenden Erfolg. Ein zuletzt sichergestelltes Auto ergab ebenfalls keinen Hinweis, dass das Fahrzeug an dem Unfall beteiligt war.

Die Beamten wollen nun am Samstag in Sünching über den Fall informieren. Im Ort werden auch Plakate aufgehängt. Die Banner mit der Aufschrift "Warum musste ich hier sterben?" und einem Bild des Toten wurden an der Unfallstelle aufgestellt.