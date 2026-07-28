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Ein 78-Jähriger folgt dem Navi – und landet mit seinem Auto auf einer Holzbrücke in den Bergen

Mit Hilfe seines Navigationsgeräts will ein 78-Jähriger mit seinem Auto zu einer Alm in Oberbayern fahren. Als der Weg immer schmaler wird, lässt er sich nicht beirren. Doch die Fahrt endet jäh.
AZ/dpa |
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Sein Navi lotste den 78-Jährigen auf eine Holzbrücke. (Symbolbild)
Sein Navi lotste den 78-Jährigen auf eine Holzbrücke. (Symbolbild) © IMAGO/Michael Bihlmayer (www.imago-images.de)

Ein 78 Jahre alter Autofahrer ist in den oberbayerischen Alpen von seinem Navi auf einen Fußweg gelotst worden – und dort auf einer zu schmalen Brücke hängen geblieben. Das Auto sei abgerutscht und mit dem Unterboden auf der Brücke liegen geblieben, teilte die Polizei mit. Der Fahrer habe daraufhin einen Wanderer um Hilfe gebeten, der wiederum einen Landwirt ansprach. Dieser habe sich aber ebenfalls nur durch einen Notruf zu helfen gewusst.

Es seien dann Helfer der Freiwilligen Feuerwehr in Krün (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) angerückt. Sie hätten mit Vertretern der Gemeinde und einem Abschleppdienst geholfen, das Auto in einer aufwendigen Aktion von der Brücke zu holen. Der Einsatz habe etwa vier Stunden gedauert, teilte die Feuerwehr mit.

Die Feuerwehr half, den Wagen von der schmalen Brücke zu bergen.
Die Feuerwehr half, den Wagen von der schmalen Brücke zu bergen. © -/Feuerwehr Krün/dpa

Der 78-Jährige hatte laut Polizei mit seinem Wagen über Forststraßen zu einer Alm fahren wollen – und folgte dabei seinem Navigationsgerät. Der Weg sei zwar immer schmaler und letztlich zu einem Fußweg geworden. Davon habe sich der Fahrer aber nicht beirren lassen – bis die zu schmale Brücke seiner Fahrt ein jähes Ende bereitete. Gegen den Fahrer sei wegen seiner Irrfahrt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden, teilte die Polizei mit.

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2 Kommentare
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  • Frale vor 14 Minuten / Bewertung:

    Einfach mal Hirn einschalten und logisch denken scheint aus der Mode zu kommen . Mein Navi hat gesagt .. also fahr ich da mal lang !

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  • Der wahre tscharlie vor 22 Minuten / Bewertung:

    Was ist das für ein Navi, das einen PKW sogar auf einen Fußweg lotst?

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