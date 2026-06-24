Ein verlostes Traumhaus in Oberbayern taucht auf einem Immo-Portal auf. Da stellt sich die Frage: Was machen eigentlich die anderen Gewinner von Omaze und Traumhausverlosung mit dem großen Wohnglück? Wer zieht wirklich ein?

Dieses Traumhaus am Chiemsee wird derzeit verlost. Wo genau es steht, wird nicht preisgegeben.

Wohnraum ist knapp, Mieten sind teuer. Und wer kann es sich überhaupt noch leisten, eine Immobilie zu kaufen? Auf diesen angespannten Markt treffen Lotterien, die zuletzt regelmäßig Häuser verlosen. Nein, Traumhäuser! So werden sie jedenfalls vermarktet.

Sei es bei der Soziallotterie Traumhausverlosung (dahinter steht die Dreamify gGmbH aus Hamburg) oder bei Omaze Deutschland (Veranstalter ist die Soziallotterie DoGood gGmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, Vermittlung und Durchführung: Lybellum GmbH).

Beide Anbieter finden sich auf der amtlichen Liste der zugelassenen Veranstalter, verwaltet von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder. Das bedeutet, sie haben eine Erlaubnis oder Konzession nach dem Glücksspielstaatsvertrag von 2021.

Das Chiemsee-Haus wird bald verlost

Aktuell ist bei Traumhausverlosung zum Beispiel ein Haus für 2,4 Millionen Euro in Chiemsee-Nähe im Lostopf (noch bis 28. Juni). Genauer: 15 Autominuten vom "bayerischen Meer" entfernt, mehr zum Standort wird nicht veröffentlicht.

Schon ab zehn Euro soll man sein Glück versuchen können. Man muss sich für die Teilnahme allerdings ein Nutzerkonto anlegen. Ein Teil des Erlöses geht dabei an einen gemeinnützigen Zweck, dieses Mal ist es die Organisation Yeswecan!cer.

Der Außenbereich des Chiemsee-Hauses. Es wird aktuell von Traumhausverlosung angeboten. © Traumhausverlosung

Bei Omaze suchen im Moment ein Haus auf Föhr und eine Pool-Villa am Plauer See neue Besitzer.

All die Häuser, sei es im Norden Deutschlands, in Oberbayern, im Bayerischen Wald oder auf der spanischen Insel Mallorca, werden als luxuriös und traumhaft angepriesen, immer mit Millionenwert.

Auch ein Haus auf Mallorca ist schon verlost worden. © Traumhausverlosung

Aber wie viele Traumhäuser werden am Ende wirklich zum Zuhause der Gewinner? Oder ziehen diese möglicherweise gar nicht ein?

Omaze-Anwesen in Fischbachau

Zuletzt hieß es, dass ein Paar aus Bochum ihr Omaze-Luxuslandhaus in Fischbachau im Landkreis Miesbach wieder verkaufen will. Acht Zimmer, 296 Quadratmeter, für 2,75 Millionen Euro. Wer will? Die Gewinner offenbar nicht dauerhaft. Zu den Gründen des Inserats bei Immowelt ist nichts bekannt. Am Montag war dieses dann nicht mehr auffindbar. Das Haus war im Januar 2026 der Hauptpreis bei Omaze.

Die Omaze-Gewinner freuen sich über ihr neues Traumhaus in Oberbayern. In der Zwischenzeit war es in einem Inserat zum Verkauf aufgetaucht. © Omaze

Von der ersten Besichtigung der Gewinner existiert ein Video bei Omaze, darin hatte das Paar sein Glück kaum fassen können, sprach davon, dass sich dadurch sehr viele Wege ergäben, die vorher nicht möglich waren. Was freilich einen Verkauf nicht ausschloss.

Bei der aktuell zu verlosenden Villa am Plauer See hat Omaze nicht nur den Immobilienwert (2,5 Millionen Euro) angegeben, sondern auch die geschätzten Mieteinnahmen (4000 bis 5000 Euro). Es werden also schon verschiedene Optionen aufgezeigt.

Gemischte Bilanz bei Traumhausverlosung

Wie schaut die Bilanz bei der Traumhausverlosung aus? Geschäftsführerin Luisa Haxel teilt der AZ grundsätzlich mit: "Unsere Traumhausgewinnerinnen und -gewinner sollen ihr neues Zuhause genau so nutzen, wie es am besten zu ihrem Leben passt. Deshalb steht es ihnen selbstverständlich frei, ihr Traumhaus selbst zu bewohnen, zu vermieten oder auch zu verkaufen."

Tatsächlich haben wir bei unseren sieben bisherigen Gewinnern bereits ganz unterschiedliche Entscheidungen erlebt

Sie kann über die bisherigen Verlosungen berichten: "Tatsächlich haben wir bei unseren sieben bisherigen Gewinnern bereits ganz unterschiedliche Entscheidungen erlebt: Drei haben ihr Traumhaus behalten, zwei haben sich für einen Verkauf entschieden und eine Gewinnerin plant, ihr Haus zu vermieten. Ein weiterer Gewinner prüft aktuell noch, welche Nutzung am besten zu seiner persönlichen Situation passt."

Weiter lässt sie wissen: "Wir freuen uns über jede Lösung, die unsere Gewinnerinnen und Gewinner glücklich macht – schließlich geht es darum, einen Traum zu verwirklichen, und der kann für jeden Menschen anders aussehen.“

Gewinnerin aus Bayern: Ferienhaus an der Ostsee

Traumhausverlosung führt es der AZ noch genauer aus: Das erste verloste Haus an der Ostsee hat die Gewinnerin Sabine aus Bayern als Ferienhaus behalten. Die damals 61-Jährige sagte 2024 zur AZ: "Wir werden unseren Hauptwohnsitz in Bayern belassen, weil hier unser Alltag, unser Freundeskreis und unsere beruflichen Verpflichtungen sind. Aber das Haus an der Ostsee wird ein ganz besonderer Rückzugsort für uns sein."

Sabine aus Bayern hat das Ostsee-Haus gewonnen. © Traumhausverlosung

Der Gewinner des Förde-Hauses hat die Immobilie dagegen verkauft, so eine Sprecherin von Traumhausverlosung. Der Gewinner der Immobilie in Franken wohne zwar aktuell darin, möchte es aber verkaufen.

Auf Mallorca ist noch nichts entschieden

Im Nordsee-Haus ist der Gewinner eingezogen, im Bayerischen Wald soll ein Mieter einziehen.

Auf Mallorca ist sich der Immo-Gewinner noch nicht sicher und prüft die Optionen. Auf Föhr hat eine Frau gewonnen, sie möchte selbst einziehen.

Eine entsprechende AZ-Anfrage bei Omaze blieb bisher unbeantwortet. Aber ein paar Beispiele der bisherigen Gewinner: Im März 2026 gewann ein Dachdecker aus Franken ein Penthouse in Berlin. Laut Presseinfo plante die Familie vorerst keinen Umzug.

Die Gewinner eines Landgutes in NRW im Mai 2026 wiederum wollten die Immobilie vorerst behalten. Und im November 2025 gewann ein Azubi (21) aus Hamburg eine Villa in der Nähe des Starnberger Sees. Er wurde so zitiert: "Ich wohne noch bei meinen Eltern, aber jetzt können meine Eltern bei mir wohnen!"

Omaze ist seit 2025 in Deutschland aktiv. Es ist ebenfalls als Soziallotterie konzipiert. Und auch hier muss man sich für die Teilnahme ein Nutzerkonto erstellen.