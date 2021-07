Ehrwürdig erneuert: Das sind Bayerns schönste Denkmäler

Michael Merkel 5 Von außen wirkt dieses alte Häusel in Kochel am See gar nicht so spannend, doch drinnen sind fleißige Schuster über 350 Jahre ihrem Handwerk nachgegangen - die Werkstatt war bis zuletzt noch erhalten, so der Bezirk. Ein Heimatverein hat sich der Sanierung angenommen und möchte das Handwerkerhaus als Bürgertreff mit neuem Leben füllen.