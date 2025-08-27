AZ-Plus

Ehepaar tot in Wohnung gefunden

Keine Hinweise auf Fremdverschulden, aber viele offene Fragen: Was führte zum Tod eines Ehepaars in der Oberpfalz?
dpa |
Die Ermittlungen zu den Todesfällen laufen. (Symbolbild)
Die Ermittlungen zu den Todesfällen laufen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa
Mintraching

Ein Ehepaar ist tot in ihrer Wohnung in Mintraching (Landkreis Regensburg) gefunden worden. Informationen zu den Hintergründen der Todesfälle gibt es derzeit nicht, wie die Polizei mitteilte. Allerdings gebe es demnach keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter. Der 76 Jahre alte Mann und seine 69-jährige Frau fand die Polizei am Dienstag. Zuvor war den Beamten gemeldet worden, dass das Ehepaar schon länger nicht mehr gesehen worden war.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

