Ehemann rastet nach Streit zwischen zwei Frauen aus

Zwei Frauen geraten in Streit. Der ist schon wieder vorbei, als der Ehemann einer der beiden noch eine Rechnung begleichen will. Er sucht die Wohnung der Kontrahentin auf - und verletzt sie.

Coburg

Ein Streit zwischen zwei Frauen in Coburg ist mit zwei eingetretenen Türen und Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen den Ehemann einer der Frauen geendet. Er fügte der Kontrahentin seiner Frau Brüche im Gesicht zu, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden Frauen im Alter von 25 und 33 Jahren gerieten den Angaben zufolge in einen handgreiflichen Streit. Beide gingen im Anschluss nach Hause. Der 29-jährige Ehemann der 25-Jährigen wollte den Streit demnach aber nicht auf sich sitzen lassen und machte sich auf den Weg zum Wohnanwesen der 33-Jährigen.

Er trat demnach die Wohnungstüre ein und schlug der Kontrahentin seiner Frau unvermittelt mehrfach ins Gesicht und auf den Hinterkopf. Die 33-Jährige flüchtete den Angaben zufolge in ein Nebenzimmer, dessen Türe der Mann daraufhin ebenfalls einschlug. Dann habe er die Wohnung verlassen.

Die Frau erlitt durch die Schläge den Angaben der Polizei zufolge mehrere Brüche im Gesicht. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Warum die Frauen in Streit gerieten, sei noch unklar.