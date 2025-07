Ehemaliger Kompany-Spieler wechselt zum FC Augsburg

Trainer Sandro Wagner hat beim FC Augsburg eine neue Alternative für das Mittelfeld. Für den Neuzugang gibt es das Wiedersehen mit einem Wegbegleiter aus Jugendtagen.

Augsburg

Der ehemalige Vincent-Kompany-Spieler Han-Noah Massengo wechselt zum FC Augsburg. Wie der schwäbische Fußball-Bundesligist mitteilte, unterschrieb der Mittelfeldspieler beim FCA einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2030. Über die Ablösesumme, die an den FC Burnley fließt, wurde offiziell nichts bekannt. Spekulationen zufolge soll sie bei etwa drei Millionen Euro liegen. Der aktuelle Bayern-Coach Kompany war von 2022 bis 2024 Trainer in Burnley und arbeitete dort zeitweise mit Massengo zusammen.

Wiedersehen mit Matsima

Beim FCA gibt es ein Wiedersehen mit dem französischen U21-Nationalmannschaftskapitän Chrislain Matsima, mit dem er gemeinsam in der Jugend bei der AS Monaco spielte. Im Alter von 18 Jahren wechselte der ehemalige französische U21-Nationalspieler Massengo nach England zu Bristol City. Nach einer halbjährigen Leihe zu AJ Auxerre schloss er sich zur Saison 2023/24 dem FC Burnley an. Für Bristol City und Burnley bestritt Massengo insgesamt 107 Partien in der englischen Championship sowie drei Premier-League-Spiele. In der vergangenen Rückrunde wurde er erneut an Auxerre ausgeliehen.

"Mit Han-Noah konnten wir einen hochinteressanten und sehr dynamischen Mittelfeldspieler für unseren FCA gewinnen. Dadurch sind wir im Zentrum noch breiter und vielseitiger aufgestellt", sagte Augsburgs Geschäftsführer Michael Ströll. "Trotz seiner erst 24 Jahre bringt er bereits viel Erfahrung mit und verfügt zudem über großes Entwicklungspotenzial."

Gutes Angebot für Wagner

Im Mittelfeldzentrum sind Kristijan Jakic, Arne Maier, Elvis Rexhbecaj, Leih-Rückkehrer Tim Breithaupt und Neuzugang Robin Fellhauer Optionen für den neuen Trainer Sandro Wagner. Durch Massengo hat er nun eine weitere Alternative.

"Ich bin glücklich, ab sofort Teil dieses großartigen Clubs zu sein. In den vergangenen Jahren hat der FCA gezeigt, dass sich Spieler hier hervorragend weiterentwickeln können", sagte Massengo laut Mitteilung. "Die Bundesliga ist für mich ein großer Anreiz und ich bin gespannt darauf, das Stadion und die Fans kennenzulernen. Mein Ziel ist es, jeden Tag mein Bestes zu geben und mir meinen Platz im Team zu erarbeiten."