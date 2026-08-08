E-Fahrzeug als Ursache? Wohnhaus in Bayern steht in Flammen

Ein Haus in Oberfranken fängt nachts an zu brennen. Auch umliegende Gebäude werden evakuiert. Ist schon klar, wie hoch der Schaden ist?

Unterleinleiter - Bei einem Wohnhausbrand in Unterleinleiter (Landkreis Forchheim) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehr als 200.000 Euro entstanden. Auch ein Elektro-Fahrzeug brannte, sagte ein Polizeisprecher.

Genaue Brandursache noch unklar

Die genaue Brandursache ist noch unklar, auch die Frage, ob das Feuer von dem E-Fahrzeug auf das Wohnhaus übersprang. Die Kriminalpolizei ermittele. Alle Bewohnerinnen und Bewohner hätten das Haus rechtzeitig verlassen können, hieß es. Angrenzende Anwesen seien ebenfalls evakuiert worden, ein Übergreifen der Flammen konnte laut Polizeisprecher verhindert werden.