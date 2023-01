E-Autos ohne Umweltplakette bekommen keine Knöllchen mehr

Fahrer von Elektro-Fahrzeugen ohne eine gültige Umweltplakette müssen in Bayern künftig keine Strafzettel mehr fürchten. Nachdem der Bund die nur schwer nachvollziehbare Rechtslage trotz Bitten der Staatsregierung nicht angepasst hatte, "haben wir jetzt die Bayerische Polizei und die betreffenden Kommunen gebeten, Verstöße wegen fehlender Umweltplakette bei Fahrzeugen mit E-Kennzeichen künftig nicht mehr zu ahnden", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag in München. Dieses Vorgehen sei im Rahmen des Opportunitätsprinzips rechtlich möglich.

30. Januar 2023 - 13:25 Uhr | dpa

Ein Symbol markiert einen Parkplatz an einer Ladesäule für Elektroautos. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild