DWD rechnet mit wechselhaftem Wetter an Pfingsten

Das Pfingstwochenende wird in Bayern überwiegend nass. An einem Tag wird es freundlich - Ausflügler können diese Chance für einen Spaziergang oder eine Wanderung im Trockenen nutzen.

München

Wer am Pfingstwochenende einen Ausflug plant, sollte eine Jacke und einen Regenschirm einpacken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt wechselhaftes Wetter und sinkende Temperaturen voraus. Am Samstag regnet es der Prognose zufolge im gesamten Freistaat. Besonders kräftiger Regen ist im Südosten zu erwarten.

Auch am Sonntag kann es nass werden: Vor allem südlich der Donau werde es am Vormittag regnen, hieß es. Weitere Regenwolken ziehen dann im Tagesverlauf von Nordwesten auf. Mit ihnen können auch Gewitter folgen. Die Temperaturen sinken auf Maximalwerte zwischen 16 und 19 Grad.

Erst am zweiten Pfingstfeiertag wird es freundlich. Die Sonne scheint den Angaben zufolge über Bayern. Dazu sollen Höchstwerte zwischen 15 Grad am Fichtelgebirge und 21 Grad am Main erreicht werden.