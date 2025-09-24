Regen reißt nicht ab: Wo es in Bayern sogar schneien soll

Die nächsten Tage sollen im Freistaat grau, kühl und vor allem nass werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Dauerregen.

Regenjacke und Regenschirm werden in den nächsten Tagen zum ständigen Begleiter: Das Wetter in Bayern soll laut Deutschem Wetterdienst (DWD) teils von dauerhaften Niederschlägen geprägt sein. Die Meteorologen gaben demnach für Unterfranken eine Unwetterwarnung der Stufe drei von vier bis Donnerstagmorgen heraus. Es bestehe eine erhöhte Gefahr vor Überschwemmungen oder vollgelaufenen Kellern sowie Erdrutschen.

Zunächst erwarten die Wetterexperten Dauerregen im nördlichen Schwaben und im westlichen Franken, ab dem Mittag auch in Oberfranken und Teilen der Oberpfalz. In Alpennähe kann es am Nachmittag und Abend zudem gewittern. Vor allem im nördlichen Freistaat sollen bis Donnerstagvormittag Wassermengen von 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter fallen. Am südlichen Spessart sind auch Mengen von bis zu 80 Liter pro Quadratmeter möglich.

Herbstwetter: Regen und Schnee in Bayern

In den Alpen sollen die Niederschläge bis auf 1800 Meter als Schnee herunterkommen. Im Hochgebirge erwartet der DWD bis Donnerstagfrüh bis zu zehn Zentimeter Neuschnee.

Am Donnerstag bleibt es laut DWD weiterhin nass. Der Regen soll am Mittwoch und am Donnerstag von kühlen Temperaturen von maximal 15 Grad begleitet werden. Erst in Richtung Wochenende wird es etwas wärmer.