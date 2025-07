Dutzende Schweine sterben bei Lkw-Brand – A7 gesperrt

Aus bislang unbekannter Ursache gerät ein Lkw im Landkreis Kitzingen auf der A7 in Brand. Die Straße ist Richtung Ulm auch am Morgen noch gesperrt. Tragisch: In dem Lkw waren Tiere.

dpa | 23. Juli 2025 - 08:42 Uhr

Die Feuerwehr schätzte, dass etwa 80 bis 100 Schweine das Feuer überlebt hätten. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Marktbreit Beim Brand eines Tiertransporters auf der Autobahn 7 im Landkreis Kitzingen sind zahlreiche Schweine gestorben. Die A7 bleibe in Richtung Ulm wegen Bergungsarbeiten noch bis etwa 9.30 Uhr voll gesperrt, sagte ein Polizeisprecher. Der Lkw geriet demnach bei Marktbreit am Dienstagabend aus bislang unbekannter Ursache in Flammen. In dem Transporter waren dem Sprecher zufolge etwa 160 Schweine. Etwa 80 bis 100 davon hätten nach Schätzung der Feuerwehr überlebt. Der 62 Jahre alte Fahrer des Lkws blieb unverletzt, wie es hieß. Der Verkehr werde abgeleitet. Ob es sich an der Ableitung staute, war zunächst unklar.