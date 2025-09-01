AZ-Plus
Durchtrennte Kabel und Graffiti – Polizei prüft Zusammenhang

Vor zweieinhalb Wochen sind am Bahnhof Kabel für Weichen- und Signalsteuerung durchgeschnitten worden - Störungen sind die Folge. Nun schreiben Unbekannte in der Nähe das Wort "Sabotage" an die Wand.
Die Polizei ermittelt gegen Unbekannte, die im August am Coburger Bahnhof mehrere Kabel durchgeschnitten hatten. (Symbolfoto)
Die Polizei ermittelt gegen Unbekannte, die im August am Coburger Bahnhof mehrere Kabel durchgeschnitten hatten. (Symbolfoto) © Pia Bayer/dpa
Coburg

Hat ein Graffiti etwas mit einem Anschlag auf den Bahnverkehr in Coburg zu tun? Ermittler der Kriminalpolizei prüfen derzeit einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Schriftzug "Sabotage" auf einer Mauer in Coburg und durchtrennten Kabeln am Bahnhof der Stadt, wie die Polizei mitteilte. Denn die Wand, auf die das Wort geschrieben wurde, befinde sich in der Nähe des Bahnhofs.

Am Samstag war der fünf Meter breite Schriftzug nach Angaben der Polizei entdeckt worden. Zweieinhalb Wochen zuvor hatten bisher unbekannte Täter am Coburger Bahnhof mehrere Kabel für Weichen- und Signalsteuerung an der Strecke ins thüringische Sonneberg durchtrennt. Damit lösten sie erhebliche Probleme im Nah- und Fernverkehr aus. Die Ermittler schätzen den Schaden auf etwa 20.000 Euro.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

