Durch Lächeln provoziert - Zuggast schlägt auf Mann ein

Auf einer Zugfahrt greift ein 36-Jähriger einen anderen Mann an. Blicke und ein Lächeln sollen der Auslöser gewesen sein.

Der Mann ging laut Polizei schon vor dem Angriff andere Menschen verbal an. (Symbolbild)

München

Ein 36-Jähriger soll auf einer Zugfahrt von Mühldorf am Inn nach München wegen eines Lächelns auf einen anderen Mann eingeschlagen und ihn verletzt haben. Der angegriffene 28 Jahre alte Mann kam mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Angabe zur Schwere der Verletzungen machten die Beamten zunächst nicht.

Laut Polizei soll sich der 36-Jährige am Donnerstagnachmittag vermutlich durch Blicke und das Lächeln des anderen Zuggastes provoziert gefühlt haben und auf den Jüngeren losgegangen sein. Schon vorher sei er Reisende verbal angegangen. Als Zuggäste ihn aufforderten, von dem 28-Jährigen abzulassen, ging der Mann demnach in ein anderes Abteil.

Die Polizei fahndete den Angaben zufolge nach ihm und nahmen ihn beim Verlassen des Zuges am Hauptbahnhof in München fest. Dabei fanden die Beamten demzufolge ein Messer, zudem schlug ein Drogenschnelltest positiv auf Kokain an. Der 36-Jährige wurde laut Polizei wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.