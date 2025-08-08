AZ-Plus

Durch Lächeln provoziert - Zuggast schlägt auf Mann ein

Auf einer Zugfahrt greift ein 36-Jähriger einen anderen Mann an. Blicke und ein Lächeln sollen der Auslöser gewesen sein.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der Mann ging laut Polizei schon vor dem Angriff andere Menschen verbal an. (Symbolbild)
Der Mann ging laut Polizei schon vor dem Angriff andere Menschen verbal an. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

München

Ein 36-Jähriger soll auf einer Zugfahrt von Mühldorf am Inn nach München wegen eines Lächelns auf einen anderen Mann eingeschlagen und ihn verletzt haben. Der angegriffene 28 Jahre alte Mann kam mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Angabe zur Schwere der Verletzungen machten die Beamten zunächst nicht.

Laut Polizei soll sich der 36-Jährige am Donnerstagnachmittag vermutlich durch Blicke und das Lächeln des anderen Zuggastes provoziert gefühlt haben und auf den Jüngeren losgegangen sein. Schon vorher sei er Reisende verbal angegangen. Als Zuggäste ihn aufforderten, von dem 28-Jährigen abzulassen, ging der Mann demnach in ein anderes Abteil. 

Die Polizei fahndete den Angaben zufolge nach ihm und nahmen ihn beim Verlassen des Zuges am Hauptbahnhof in München fest. Dabei fanden die Beamten demzufolge ein Messer, zudem schlug ein Drogenschnelltest positiv auf Kokain an. Der 36-Jährige wurde laut Polizei wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.