Droht der nächste Hitzesommer? Vorhersagen für das Wetter im Sommer

Wie wird das Wetter im Sommer? Droht der nächste Hitzesommer? Aktuelle Vorhersagen geben dazu einen ersten Trend.

T-Shirt-Wetter, Eis und entspannte Tage im Schwimmbad: Während es im Sommer viele Menschen ins Freie zieht, leiden auch etliche Menschen unter der Hitze und bleiben lieber im Kühlen. Wird der Sommer dieses Jahr wieder ein Hitzesommer? Vorhersagen deuten jedenfalls erste Hitzewellen an.

Doch welche Monate gehören genau zum Sommer? Während er kalendarisch am 21. Juni startet, beginnt er meteorologisch direkt am 1. Juni und umfasst die Monate Juni, Juli und August. Diese beleuchten wir nun im Einzelnen.

Wetter im Sommer: Vorhersage für den Juni

Die großen Langzeitmodelle sind sich bei der Vorhersage für den Juni weitgehend einig: Das europäische Wettermodell (ECMWF) und sein amerikanisches Pendant (NOAA) prognostizieren aktuell einen zu milden und trockenen Monat.

Das amerikanische Modell rechnet mit höheren Temperaturen (Abweichung von etwa 2 Grad zum Durchschnitt), das europäische zeigt sich moderater. "Ein zu warmer Juni ist mit circa 70 bis 75 Prozent Wahrscheinlichkeit das wahrscheinlichste Szenario", ordnet Diplom-Meteorologe Dominik Jung die Prognosen gegenüber der AZ ein.

Weniger eindeutig sind die Vorhersagen für das Wetter im Juni beim Niederschlag. Während das europäische Modell zu einem leicht zu trockenen Monat tendiert, zeigt das amerikanische Modell etwas mehr Trockenheit, vor allem in der Mitte und im Norden.

Wetter im Juni: Vorhersage für München und die Region

Das Wetter in München und der Region fährt nach aktuellen Vorhersagen im Juni vermutlich Achterbahn. Der Monat startet zwar warm, doch dann schlägt die Schafskälte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu. In dieser Phase bleiben die Tageshöchstwerte unter 15 Grad Celsius. Anschließend sagen die Modelle eine Hochdruckdominanz voraus mit Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad.

Und wie sieht es beim Niederschlag aus? "In El-Niño-geprägten Sommermonaten – und der El-Niño-Aufbau läuft aktuell zügig – profitiert Süd- und Südostbayern tendenziell von einer leicht erhöhten Niederschlagsneigung gegenüber dem Norden", sagt Jung. Im Alpenvorland sind nicht die Hitze, sondern Gewitter das bestimmende Thema im Juni.

Im Sommer kühlen sich die Menschen gern im Schwimmbad ab. Wie warm wird es in diesem Jahr? © Michael Reichel (dpa)

Wetter im Sommer: Im Juli unterscheiden sich die Vorhersagen

Beim Wetter im Juli unterscheiden sich die aktuellen Vorhersagen deutlich. Das amerikanische Wettermodell rechnet mit einem etwas wärmeren Monat. Die Werte liegen allerdings nur 0,5 bis 1 Grad über dem Durchschnitt von 18,3 Grad Celsius. Das europäische Wettermodell zeichnet ein anderes Bild. Demnach könnte der Juli deutlich zu warm ausfallen.

Bei Niederschlag sagt das Modell einen eher zu trockenen Juli voraus, während das amerikanische Modell wechselhaftes Wetter prognostiziert. Demnach soll der Sommermonat im Norden etwas zu trocken und in der Alpenregion zu nass werden.

Wetter im Juli: Hitzewellen für München und das Umland erwartet

Für München und das Umland zeichnen beide Wettermodelle laut Jung ein recht konstantes Bild. Der Juli soll etwa 1 bis 1,5 Grad zu warm werden und im Schnitt bei rund 20,0 bis 21,5 Grad liegen. Gleichzeitig kündigen sich die ersten Hitzewellen an. "Hitzephasen über 30 Grad sind in mindestens zwei Wellen wahrscheinlich, schwerpunktmäßig in der zweiten Monatshälfte", ordnet Jung für die AZ ein.

Der Niederschlag soll eher ausbleiben, es deutet sich ein leicht zu trockener Juli an. "Der Stauniederschlag am Alpenrand kann jedoch erfahrungsgemäß für eine deutliche Streuung sorgen. Im Voralpenland sind kräftige, lokal unwetterträchtige Wärmegewitter ein realistisches Szenario", so Jung.

Wetter im Sommer: Vorhersage für den August bleibt spannend

Wird der August zu einem Hitzemonat? Aktuell spricht nichts dafür, die Vorhersagen geben eher Entwarnung. Laut dem amerikanischen Wettermodell wird der letzte Sommermonat lediglich im Süden leicht zu warm.

Beim Niederschlag hält der August allerdings eine Überraschung parat. "Hier sieht es sehr spannend aus, denn der August wird laut aktuellen Prognosen ins Wasser fallen", sagt . Er soll deutlich zu nass ausfallen. Darin sind sich beide Wettermodelle einig. Damit gehen im Sommer schwüle Tage und Hitzegewitter einher.

Wie warm wird es in diesem Sommer? Die Vorhersagen zeichnen ein erstes Bild. © Jens Büttner (dpa)

Wetter in München und der Region: So soll der August werden

Der August in München und der Region soll dem europäischen und amerikanischen Wettermodell zufolge leicht zu warm werden. Konkret handelt es sich dabei um rund 0,5 bis 1 Grad, was einem Monatsmittel von circa 19,5 bis 20,5 Grad entspricht. "Die Wahrscheinlichkeit längerer Hitzeabschnitte nimmt zur Monatsmitte hin ab, dafür steigt die Gewitterneigung mit zunehmend feuchterer Mittelmeerluft", berichtet Jung. Beim Niederschlag tendieren die Vorhersagen leicht in Richtung Normalbereich bis ausgeglichen (etwa 95 bis 110 Prozent des Solls).

Ein erstes Fazit: "Wenn man sich die Monate Juni bis August so ansieht, sieht es nach einem wechselhaften Sommer aus, der teilweise zu nass werden könnte. Gleichzeitig soll er ein bisschen wärmer als üblich werden, aber keine großen Wärmeüberschüsse", fasst Jung zusammen.

Wetter im Sommer in München und Umland: "Erhöhte Gewitterdynamik"

Für München und die Region zeichnet sich folgendes Bild: Der Sommer startet warm, doch ein Temperatursturz in der Zeit der Schafskälte ist wahrscheinlich. "Der Juli ist deutlich zu warm mit Hitzepotenzial und leichtem Niederschlagsdefizit", sagt Jung. Dazu kommt "ein etwas moderaterer, aber weiterhin überdurchschnittlich warmer August mit nahezu normaler Niederschlagsbilanz und erhöhter Gewitterdynamik".

Bei den Prognosen für den Sommer handelt es sich um erste Trends, keine Tagesprognosen. Die Vorhersagen können sich noch ändern. Je näher der Sommer rückt, desto genauer werden die Prognosen.