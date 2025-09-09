AZ-Plus

Drogenfund in Zug: 30-Jähriger in U-Haft

Grenzpolizisten kontrollieren Fahrgäste eines Zuges nach Salzburg. Als sie das Gepäck eines Reisenden durchsuchen, werden sie fündig.
dpa |
Der 30-Jährige kam nach dem Drogenfund in Untersuchungshaft. (Symbolbild)
Der 30-Jährige kam nach dem Drogenfund in Untersuchungshaft. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Polizei hat bei einer Zugkontrolle in Rosenheim einen mutmaßlichen Drogenschmuggler festgenommen. Die Beamten fanden Polizeiangaben zufolge rund ein Kilogramm Amphetamin sowie nicht geringe Mengen an Marihuana, Ecstasy und Kokain im Gepäck des 30-Jährigen. 

Der Mann saß den Angaben nach am Freitag in einem Zug von München nach Salzburg, als Schleierfahnder ihn kontrollierten. Es bestehe der Verdacht, dass er die Drogen aus den Niederlanden in die Slowakei bringen wollte, um dort damit zu handeln. Ein Ermittlungsrichter erließ am Samstag Untersuchungshaftbefehl gegen den 30-Jährigen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

