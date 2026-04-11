AZ-Plus

Dresden gegen Nürnberg: 200 Fans treffen sich zu Prügelei

Erst vergangenes Wochenende gibt es bei einem Spiel von Dynamo Dresden Ausschreitungen. Nun kommt es erneut zu einem gewaltsamen Aufeinandertreffen zweier Fanlager. Und erneut sind Dresdner dabei.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Kommt es in Nürnberg wieder zu Ausschreitungen wie gegen Hertha? (Archivbild)
Kommt es in Nürnberg wieder zu Ausschreitungen wie gegen Hertha? (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa
Eisfeld

Eisfeld - Mehr als 200 Anhänger von Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg haben sich vor dem als Hochrisikospiel eingestuften Duell der beiden Fußball-Zweitligisten zu einer Schlägerei verabredet. Als die Polizei in der Nacht an einem Gewerbegebiet in der Nähe von Eisfeld im Süden Thüringens eintraf, habe die Auseinandersetzung schon angefangen, hieß es von den Beamten. Die rivalisierenden Lager seien getrennt worden. 

Insgesamt seien 220 Beamte aus Sachsen, Thüringen und der Bundespolizei im Einsatz gewesen. Es wurden von 214 Beteiligten Personalien aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Dresden leitete Ermittlungsverfahren gegen sie ein. 

Pufferzonen im Stadion

Die beiden Clubs treffen heute (13.00 Uhr/Sky) in Nürnberg aufeinander. Das 50.000 Plätze bietende Stadion ist mit knapp 45.000 Zuschauern ausverkauft, darunter 8.620 aus Dresden. So will man zwischen den rivalisierenden Fanblöcken Pufferzonen haben.

Erst am vergangenen Wochenende hatte es bei einem Spiel von Dresden gegen Hertha BSC im Rudolf-Harbig-Stadion Ausschreitungen gegeben. Anhänger beider Teams kletterten über Zäune. Dresdner Anhänger rannten vermummt entlang des Spielfeldes zum Hertha-Fanblock und Pyrotechnik wurde gezielt aufeinander abgeschossen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • Der Münchner vor einer Stunde / Bewertung:

    Vor dem Stadion prügeln lassen und dann die Reste aufkehren!
    Im Stadion bei Pyro und Randalen Punkteabzug für die Vereine der jeweiligen Ultras!
    Nur das tut den Ultras und den Vereinen weh!

    PS: ach die so Sozial eingestellten Ultras!
    Wie wahr, wie wahr!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.