Dreifacher Baumarktdieb nach Pfefferspray-Angriff in Haft

Ein junger Mann spaziert in verschiedene Baumärkte und bedient sich, ohne zu bezahlen. Zwei Mal wird er von Mitarbeitern angesprochen. Er wehrt sich mit Gewalt.
Die Polizei nahm den Dieb in Haft. (Symbolbild)
Die Polizei nahm den Dieb in Haft. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Erlangen

Nach drei Diebstählen in verschiedenen Baumärkten und zwei Pfefferspray-Angriffen hat die Polizei einen Tatverdächtigen in Erlangen festgenommen. Der 20-Jährige sei am Freitagnachmittag in einem Baumarkt in Fürth beobachtet worden, wie er Produkte klaute, teilte die Polizei mit. Als eine Mitarbeiterin ihn ansprach, soll er ihr Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. 

Am Samstagvormittag klaute er in einem Baumarkt in Erlangen. Ein Mitarbeiter beobachtete ihn nach Polizeiangaben dabei. Nachmittags sei er in denselben Baumarkt zurückgekommen und habe wieder Sachen eingesteckt. Als ein Mitarbeiter ihn ansprach, soll er erneut Pfefferspray gesprüht haben. Die beiden Männer rangelten und der Dieb soll geschlagen, getreten und gebissen haben. Die Polizei nahm ihn vor Ort fest.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

