AZ-Plus

Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Ein 18-Jähriger kommt mit seinem Wagen versehentlich auf die Gegenfahrbahn. Die entgegenkommende Fahrerin kann nicht mehr ausweichen.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Drei Menschen werden bei einem Verkehrsunfall in Österreich verletzt. (Symbolbild)
Drei Menschen werden bei einem Verkehrsunfall in Österreich verletzt. (Symbolbild) © Matthias Röder/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Lingenau

Drei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Wagen in Österreich zwischen Lingenau und Hittisau verletzt worden. Ein 18-jähriger Autofahrer kam auf die Gegenfahrbahn und stieß dann frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen, wie die österreichische Polizei mitteilte. Der 18-Jährige habe seinem Beifahrer etwas am Radio zeigen wollen und deshalb die Kontrolle verloren. Die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs konnte nicht mehr ausweichen.

Die drei Beteiligten wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde die 58-Jährige zur Abklärung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der junge Fahrer und sein Beifahrer wurden vor Ort behandelt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.