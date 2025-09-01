AZ-Plus

Drei verletzte Motorradfahrer nach Frontalkollision

Auf der als Nibelungenstraße bekannten B47 im Odenwald kommt es zu einem schweren Motorradunfall.
Nach einer Frontalkollision auf der B47 bei Amorbach liegt ein beschädigtes Motorrad auf der Straße.
Nach einer Frontalkollision auf der B47 bei Amorbach liegt ein beschädigtes Motorrad auf der Straße. © Ralf Hettler/dpa
Amorbach

Bei einem Motorradunfall im unterfränkischen Odenwald sind drei Fahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken kollidierten am Sonntagabend zunächst zwei Motorräder frontal in einer Kurve der Nibelungenstraße B47 bei Amorbach im Kreis Miltenberg. Beide Fahrer wurden schwer verletzt. Eines der Motorräder wurde gegen die Maschine des dritten Fahrers geschleudert. Dieser stürzte ebenfalls. Die Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

