Drei Verletzte im ICE! Was war das Motiv des Messerstechers?

Ein Mann greift in einem ICE andere Fahrgäste mit einem Messer an und löst einen Großeinsatz von Polizei und Hilfskräften aus. In einem Bahnhof in Ostbayern wird der Zug geräumt. Was trieb den mutmaßlichen Täter?

06. November 2021 - 11:04 Uhr, aktualisiert am 06. November 2021 - 17:56 Uhr | AZ/dpa

Zwei Polizisten gehen über einen Vorplatz am Bahnhof. In einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg hat es am Samstag eine Messerattacke gegeben. Mehrere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. © dpa