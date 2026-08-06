AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Drei Tote: Zug muss nach Autounfall in Bayern evakuiert werden

Drei Tote: Zug muss nach Autounfall in Bayern evakuiert werden

Durch den Verkehrsunfall auf der A3 ist die Oberleitung entlang einer Bahnstrecke nach Regensburg beschädigt worden. Das hatte Folgen für den Zugverkehr.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Nach dem tödlichen Autounfall auf Bahngleisen bei Nittendorf musste wegen eines Oberleitungsschadens ein Zug in Regensburg evakuiert werden. (Symbolbild)
Nach dem tödlichen Autounfall auf Bahngleisen bei Nittendorf musste wegen eines Oberleitungsschadens ein Zug in Regensburg evakuiert werden. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Wegen eines Schadens an der Oberleitung ist in Regensburg ein Zug liegengeblieben und evakuiert worden. Die Oberleitung wurde beschädigt, als am Morgen ein Auto auf der A3 bei Nittendorf verunglückte und ins Gleisbett schleuderte.

Bei dem Unfall starben drei Männer. In dem stromlos gewordenen Zug saßen nach Polizeiangaben etwa 80 Passagiere. Für diese sei auf einem zweiten Gleis ein Zug bereitgestellt worden, in den sie umsteigen konnten. Der evakuierte Zug müsse abgeschleppt werden, sagte ein Sprecher des Bahnunternehmens Agilis.

Wegen der Bergungsarbeiten an der Unfallstelle in Nittendorf sind die Bahnstrecke Regensburg-Nürnberg sowie die über den Gleisen querende A3 in Fahrtrichtung Nürnberg komplett gesperrt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.