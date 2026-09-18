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Drei Teenager liefern sich Verfolgungsjagd mit Microcars

In Miesbach liefern sich drei Teenager eine Hetzjagd mit Microcars und Pkw. Erst ein Unfall kann das Trio stoppen.
Andre Wagner
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Drei Teenager haben sich in Miesbach eine Verfolgungsjagd geliefert. (Symbolbild)
Drei Teenager haben sich in Miesbach eine Verfolgungsjagd geliefert. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Jugendlicher Leichtsinn oder Rivalität zwischen Teenagern? In Miesbach haben sich am Mittwochabend gegen 20.50 Uhr zwei 17-Jährige und ein 19-Jähriger eine Verfolgungsjagd durch die Stadt geliefert. 

Laut Polizei wurde ein 17-Jähriger aus Irschenberg mit seinem Microcar (Anm. d. Red.: Leichtfahrzeug mit 45 km/h Höchstgeschwindigkeit) von einem anderen 17-Jährigen aus Schliersee mit dessen Microcar und einem 19-jährigen Schlierseer mit Pkw verfolgt und immer wieder bedrängt.

Im Verlauf der Verfolgungsfahrt über mehrere Straßenzüge des nördlichen Stadtgebietes kam es dabei wiederholt zu gefährlichen Fahrmanövern, bei denen der 17-jährige Microcar-Fahrer immer wieder abbremsen oder ausweichen musste, um Zusammenstöße mit seinen beiden Verfolgern zu vermeiden.

Unfall beendet die Verfolgungsjagd

In der Oskar-von-Miller-Straße nahm die Verfolgungsjagd dann ein Ende. Als der  17-jährige Irschenberger an der Weiterfahrt gehindert wurde, legte dieser den Rückwärtsgang ein und stieß dabei mit dem Microcar seines Verfolgers zusammen. Dabei kam es zu einem geringen Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Gegen die beiden Verfolger aus Schliersee wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet.

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