Drei Schwerverletzte bei Unfall auf Standstreifen der A9

Ein Wohnmobil hat eine Reifenpanne. Der Fahrer fährt auf den Standstreifen. Dann fährt ein Lkw auf. Die Bilanz: sechs Verletzte, darunter drei Kinder.

Bei dem Unfall wurden sechs Personen verletzt, drei von ihnen schwer. (Archivbild)

Schwanstetten

Bei einem schweren Auffahrunfall auf dem Standstreifen der Autobahn 9 bei Schwanstetten sind sechs Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei war ein Wohnmobil wegen einer Reifenpanne auf den Streifen gefahren - ein Sattelzug sei dann auf den Campingbus aufgefahren. Zwei weitere Fahrzeuge prallten in der Folge auf den Lastwagen.

Der 46 Jahre alte Fahrer des Wohnmobils, seine 35-jährige Beifahrerin sowie ein sechsjähriges Kind erlitten schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Zwei weitere Kinder im Alter von acht und 14 Jahren sowie der 50-jährige Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die Insassen der beiden anderen Fahrzeuge blieben bei dem Unfall im Landkreis Roth unverletzt.

Zahlreiche Kräfte von Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Die A9 war zeitweise komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden ist bislang noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls vom späten Freitagabend, sich bei der Verkehrspolizei Feucht zu melden.