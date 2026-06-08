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Drei neue Häuser wieder abgerissen: Schwarzbau-Fall von Wolfratshausen sorgt für Diskussionen

Drei neu gebaute Häuser am Isarspitz in Wolfratshausen mussten wieder abgerissen werden, weil sie deutlich von den genehmigten Bauplänen abwichen und Gerichte sämtliche Klagen der Eigentümer abwiesen. Die Hintergründe im Video.
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Die drei betroffenen Häuser in Wolfratshausen.
Die drei betroffenen Häuser in Wolfratshausen. © privat

Drei nagelneue Häuser an einer der begehrtesten Lagen Wolfratshausens wurden wieder abgerissen – ein Fall, der in Bayern für Schlagzeilen sorgte. Die Gebäude am Isarspitz wichen teils deutlich von den genehmigten Bauplänen ab, weshalb Gerichte den Abriss bestätigten. Wie es zu dem Streit kam, welche Rolle die Behörden spielten und warum die Häuser trotz hoher Investitionen wieder verschwinden mussten, zeigt dieser Beitrag aus der TV-Sendung "Abendschau – Der Süden“ des Bayerischen Rundfunks. 

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7 Kommentare
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  • marshal vor 14 Stunden / Bewertung:

    Wie oft wird dieser abgeschlossene Sachverhalt noch aufgewärmt?

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  • FRUSTI13 vor 15 Stunden / Bewertung:

    Gab es denn da keinen Architekten, der das überwacht hätte? Normalerweise haben Architekten auch den Auftrag der Bauaufsicht!

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  • Sani Bonani vor 15 Stunden / Bewertung:

    Die gekennzeichneten drei Häuser sind merklich niedriger als die jetzt noch stehenden. Eine Verschwendung von Ressourcen wie aus dem Bilderbuch!

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