Drei neue Häuser wieder abgerissen: Schwarzbau-Fall von Wolfratshausen sorgt für Diskussionen
Drei nagelneue Häuser an einer der begehrtesten Lagen Wolfratshausens wurden wieder abgerissen – ein Fall, der in Bayern für Schlagzeilen sorgte. Die Gebäude am Isarspitz wichen teils deutlich von den genehmigten Bauplänen ab, weshalb Gerichte den Abriss bestätigten. Wie es zu dem Streit kam, welche Rolle die Behörden spielten und warum die Häuser trotz hoher Investitionen wieder verschwinden mussten, zeigt dieser Beitrag aus der TV-Sendung "Abendschau – Der Süden“ des Bayerischen Rundfunks.
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