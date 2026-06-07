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Drei neue Häuser wieder abgerissen: Der spektakuläre Schwarzbau-Fall von Wolfratshausen

Drei neu gebaute Häuser am Isarspitz in Wolfratshausen mussten wieder abgerissen werden, weil sie deutlich von den genehmigten Bauplänen abwichen und Gerichte sämtliche Klagen der Eigentümer abwiesen. Die Hintergründe im Video.
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Die drei betroffenen Häuser in Wolfratshausen.
Die drei betroffenen Häuser in Wolfratshausen. © privat

Drei nagelneue Häuser an einer der begehrtesten Lagen Wolfratshausens wurden wieder abgerissen – ein Fall, der in Bayern für Schlagzeilen sorgte. Die Gebäude am Isarspitz wichen teils deutlich von den genehmigten Bauplänen ab, weshalb Gerichte den Abriss bestätigten. Wie es zu dem Streit kam, welche Rolle die Behörden spielten und warum die Häuser trotz hoher Investitionen wieder verschwinden mussten, zeigt dieser Beitrag aus der TV-Sendung "Abendschau – Der Süden“ des Bayerischen Rundfunks. 

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  • Mallory vor 57 Minuten / Bewertung:

    Obwohl der Bauherr mehrmals vom LRA auf die rechtswidrige Bauweise hingewiesen wurde, machte er einfach weiter. Wer dermaßen unverfroren entgegen der Baugenehmigung handelt, braucht dann nicht rumheulen, wenn er die Konsequenzen zu spüren bekommt.

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