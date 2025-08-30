AZ-Plus

Drei Leichtverletzte nach Aquaplaning-Unfällen auf A73

Bei Starkregen kracht es auf der Autobahn 73 innerhalb kurzer Zeit gleich zweimal. Die Einsatzkräfte rücken mehrfach aus.
Drei Menschen werden innerhalb kurzer Zeit verletzt. (Symbolbild)
Drei Menschen werden innerhalb kurzer Zeit verletzt. (Symbolbild) © Mohssen Assanimoghaddam/dpa
Ebersdorf b. Coburg/Rödental

Bei Starkregen hat es auf der Autobahn 73 im Landkreis Coburg innerhalb kurzer Zeit zwei Unfälle gegeben. Drei Menschen wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie schätzte den Gesamtschaden auf rund 70.000 Euro. 

Demnach kam zunächst eine 25-Jährige zwischen den Anschlussstellen Ebersdorf bei Coburg und Rödental am Nachmittag mit ihrem Wagen von der Straße ab und prallte gegen eine Mittelschutzplanke. Sie verletzte sich leicht. 

Kurz darauf verlor rund 100 Meter vor der ersten Unfallstelle ein 47-Jähriger die Kontrolle über sein Auto, durchbrach mehr als 40 Meter der Außenschutzplanke und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Er und seine 29-jährige Beifahrerin erlitten ebenfalls leichte Verletzungen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

