Drei Leichen in Wohnhaus in Bayern: Polizei gibt neue Informationen zu Opfern und Täter bekannt

Ein Mann meldet sich bei der Polizei in Österreich und behauptet, drei Menschen getötet zu haben. In einem Mehrfamilienhaus in Niederbayern machen die Ermittler einen grausigen Fund.

22. Juli 2025 - 15:41 Uhr | AZ mit dpa