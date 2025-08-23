AZ-Plus

Drei Autos stoßen zusammen – alle Fahrer verletzt

Ein 85-Jähriger übersieht an einer Kreuzung ein anderes Auto. Durch den Zusammenstoß wird ein weiteres Fahrzeug beschädigt.
Zwei Fahrer kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Zwei Fahrer kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa
Diespeck

Bei einem Unfall an einer Kreuzung an der Bundesstraße 470 im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim sind drei Menschen leicht verletzt worden. Zwei der drei Fahrer kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Ein 85-Jähriger übersah demnach am Freitag ein vorfahrtsberechtigtes Auto in Diespeck, als er die B470 geradeaus kreuzen wollte. Dabei stieß er laut Polizeiangaben mit dem Fahrzeug eines 51-Jährigen zusammen und kippte auf ein drittes Auto, das an der Kreuzung stand. Selbstständig konnten demzufolge der 51-Jährige sowie der 47 Jahre alte Fahrer des dritten Wagens ihre Fahrzeuge verlassen. Rettungskräfte hätten den 85-Jährigen aus seinem Auto geborgen, hieß es. Er kam ebenso wie der 51-Jährige in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. 

Gegen den 85 Jahre alten Autofahrer werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Den Angaben zufolge gab es zeitweise Straßensperrungen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

