Dramatische Unfall in Oberbayern: Lkw schleift Frau und Fahrrad hundert Meter mit

Immer wieder kommt es zu tödlichen Fahrradunfällen, wenn Lkw-Fahrer beim Abbiegen Radfahrer übersehen. Eine junge Frau in Rosenheim hat Glück im Unglück.
Ein Lkw-Fahrer hat in Rosenheim eine junge Frau auf ihrem Fahrrad hundert Meter mitgeschleift. (Symbolbild)
Ein Lkw-Fahrer hat in Rosenheim eine junge Frau auf ihrem Fahrrad hundert Meter mitgeschleift. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa
Rosenheim

Ein Lkw-Fahrer hat in Rosenheim eine Fahrradfahrerin erfasst und hundert Meter mitgeschleift. Die 31-Jährige wollte am Donnerstag an einer Kreuzung auf dem Radweg die Bundesstraße 15a überqueren, wie die Polizeiinspektion Rosenheim mitteilte. Der Lkw-Fahrer bog demnach rechts ab und bemerkte den Zusammenprall nicht. Das Fahrrad habe sich dabei im Radkasten des Lastwagens verklemmt. Die junge Frau konnte sich den Angaben nach nicht befreien. 

Fahrer hörte schließlich Hilfeschreie

Der 40 Jahre alte Mann am Steuer blieb laut Polizei erst nach hundert Metern stehen, als er die Hilfeschreie der Radlerin hörte. Das Fahrrad war mit abgerissenem Lenker und verbogenem Vorderrad schwer beschädigt. Die 31-Jährige erlitt nach ersten Ermittlungen jedoch lediglich Schürfwunden im Gesicht und weitere leichte Verletzungen. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. 

Fahrradunfälle mit abbiegenden Lkw an Kreuzungen kommen immer wieder vor, in den vergangenen Jahren mehrfach mit tödlichem Ausgang.

