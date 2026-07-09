Drama in bayerischem Zoo: Löwenjunges nach Biss eingeschläfert

Drama bei den Asiatischen Löwen: Nach einem Unfall muss ein Junges im Tierpark Nürnberg eingeschläfert werden. Was ist passiert?

Es handelte sich wohl um einen Unfall, der Löwe habe kein aggressives Verhalten gezeigt. (Archivbild)

Ein schwer verletztes Löwenjunges ist im Tiergarten Nürnberg eingeschläfert worden. Das teilte die Stadt mit. Den Angaben nach hatte Löwenkater Kiron das Jungtier am Mittwoch in Bereich der Hüfte gebissen.

Normalerweise werde durch einen solchen Biss disziplinierendes Verhalten gezeigt. Allerdings habe der Löwenkater das Junge so sehr verletzt, dass es seine Hinterläufe nicht mehr bewegen konnte. Es handelte sich offensichtlich um einen Unfall, hieß es in der Pressemitteilung. Der Löwenkater sei nicht aggressiv gewesen.

Schwere Verletzungen an der Wirbelsäure

Das verletzte Junge sei von seinen Eltern und den drei Geschwistern getrennt, in Narkose gelegt und untersucht worden. Dabei habe sich herausgestellt, dass die Wirbelsäure des jungen Tieres so stark verletzt wurde, dass seine Hinterbeine vollständig gelähmt wurden. Aufgrund der schweren, unbehandelbaren Verletzung sei entschieden worden, das Jungtier einzuschläfern.

"Nachdem alle Rudelmitglieder die Möglichkeit hatten, das tote Jungtier zu sehen und zu riechen, zeigten sie normales Verhalten und Zusammenhalt", schreibt die Stadt in der Pressemitteilung. Die Löwen seien wieder auf ihrer Anlage.

Nachwuchs zu Weihnachten

Die jungen asiatischen Löwen wurden am zweiten Weihnachtsfeiertag in städtischen Tiergarten geboren. Mutter Aarany hatte sechs Tiere zur Welt gebracht. Eins davon starb nach Angaben des Tiergartens direkt nach der Geburt, ein zweites wenige Tage danach.