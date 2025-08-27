AZ-Plus

Dönerspieße auf Autobahn verteilt

Dönerspieße auf der Autobahn, ein zerstörtes Führerhaus – und trotzdem bleibt der Fahrer unverletzt. Was genau auf der A6 bei Altdorf passiert ist.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Eigentlich sollten die Spieße gegrillt werden - nach dem Unfall landeten sie auf der Autobahn. (Symbolbild)
Eigentlich sollten die Spieße gegrillt werden - nach dem Unfall landeten sie auf der Autobahn. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Altdorf bei Nürnberg

Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 in Mittelfranken sind Dönerspieße auf der Fahrbahn verteilt worden. Ein 44-Jähriger hatte die Spieße in seinem Kleintransporter dabei, wie die Polizei mitteilte. Er übersah das Stauende auf der A6 nahe Altdorf bei Nürnberg und fuhr auf den Laster eines 53-Jährigen auf.

Das Führerhaus des 44-Jährigen wurde komplett zerstört. Er konnte sich dennoch selbstständig und unverletzt befreien. Da durch den Aufprall Fahrzeugteile auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurden, wurde dort ein Auto beschädigt. Die A6 musste zwar nicht voll gesperrt werden, aber es kam dennoch zu Verzögerungen wegen der Bergungsarbeiten.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.